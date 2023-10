Balneari, Tenerini (FI): Pericolo per il comparto, urgenti linee guida ministeriali

“ Ho preso parte, questo pomeriggio, all’assemblea regionale toscana Sib Confcommercio sul tema delle concessioni demaniali marittime. Si è voluto avviare un ennesimo confronto su una questione difficile, che impatta in modo pesante su un comparto chiave per la nostra economia”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che sottolinea: “ll tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio ha affermato che la risorsa spiaggia non può definirsi scarsa dato che il 67% delle coste della Penisola è libero da concessioni. Siamo contenti di questa decisione, che tuttavia ci aspettavamo. Ciò determina la non applicabilità della direttiva Bolkestein e di conseguenza la non necessità di andare a gara nel 2024. Nelle more di una norma di riordino di matrice governativa, permane però un clima di incertezza nel settore che sta avendo pesanti ripercussioni sugli investimenti che gli imprenditori vorrebbero intraprendere. Clima di incertezza nel quale si è inserita l’udienza in Cassazione a sezioni unite per il ricorso con cui il Sib Confcommercio ha chiesto l’annullamento delle ordinanze del Consiglio di Stato del 2021: quelle che hanno vietato rinvii delle aste oltre il prossimo 1° gennaio. La sentenza sarà pubblicata a giorni. Ho, per tale ragione, firmato un’interrogazione con la collega Bergamini, indirizzata al Ministro Urso ed al Ministro Piantedosi, per chiedere che vengano emanate, in tempi brevi e in attesa della norma di riordino, disposizioni chiarificatrici per fornire linee guida cui gli amministratori locali dovranno attenersi”.