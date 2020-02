Antisemitismo, Varaldo (FI Giovani): “La porta della casa di Marcello Segre è la porta delle case di tutti noi”

“Questa mattina Marcello Segre ha trovato sulla porta di casa la scritta Jude e una stella di David. I simboli che i nazisti usavano per identificare gli ebrei. I vigliacchi che hanno compiuto questo barbaro gesto sappiano che la porta di casa di Marcello è la porta delle case di tutti noi. Non ci faremo intimidire e non permetteremo che questo ennesimo vergognoso atto di antisemitismo venga declassato a semplice bravata di qualche esaltato. Il fuoco dell’antisemitismo è sempre più forte in Europa, in Italia, in Piemonte, a Torino. Dobbiamo soffiare tutti insieme quotidianamente per spegnerlo.” Lo dichiara in una nota stampa Tommaso Varaldo, Coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia a Torino e Consigliere Comunale a Chieri