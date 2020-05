Alluvione, Ruzzola (FI): approvata dalla giunta Cirio l’ordinanza che destina 42milioni di euro per i danni delle alluvioni del 2019

“Il presidente Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza che ripartisce i 42 milioni di euro di fondi ai Comuni per le opere di ripristino dei danni arrecati dall’ondata di maltempo avvenuta tra il 21 e il 25 novembre del 2019. Un ringraziamento va al nostro assessore Marco Gabusi e ai suoi Uffici Regionali che nonostante assicurino la loro presenza h24 presso l’Unità di Crisi Covid-19, sono comunque riusciti a mettere immediatamente in liquidazione questi fondi indispensabili per i Comuni che mai come in questo momento soffrono di problemi di bilancio. Si tratta di una vera boccata d’ossigeno che porterà al ristoro delle spese sostenute in questi mesi da ogni singola Città colpita dall’alluvione. Saranno 995 in tutto il Piemonte gli interventi: di questi 99 saranno nella Provincia di Torino (alleghiamo tabella). Già nei prossimi giorni gli uffici tecnici riceveranno la comunicazione dell’erogazione del contributo che potrà essere riscosso in una unica soluzione a saldo delle spese già avvenuto o con un acconto del 40% in caso di spese che si stanno sostenendo, per arrivare poi al 100% producendo la documentazione al termine dei lavori”. Ad annunciarlo in una nota il capogruppo in Regione Piemonte di Forza Italia Paolo Ruzzola.

