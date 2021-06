Firenze: gazebo “Meno Tasse” di Forza Italia, raccolte in un giorno oltre 300 firme

Firenze, 28 giugno – Sono oltre 300 le firme raccolte ai due gazebo allestiti da Forza Italia a Firenze, in via Masaccio e in viale De Amicis, nell’ambito della campagna nazionale del partito “Meno tasse, più crescita”, sulla riforma del fisco. “Ringraziamo tutti i nostri militanti e dirigenti per questa prova, in particolare il responsabile regionale Organizzazione, Federico Dabizzi, e il responsabile Comunicazione, Lorenzo Somigli, insieme a Franca Barocchi Innocenti, Marco Becattini, Stefania Celenza, Vittorio Sani, Mauro Novelli ed Elena Ceroni – commenta il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella -. La nostra proposta finale rimane quella della flat tax, ma fin d’ora è indispensabile un robusto taglio delle imposte. La nostra proposta si fonda su una no tax area per i primi 12.000 euro di reddito e solo tre aliquote, molto più basse (non oltre il 23%) per i successivi scaglioni di reddito, che abbiamo rivisto e razionalizzato”.

“In sostanza – spiega Stella – chi guadagna meno di mille euro al mese non pagherà alcuna tassa, i redditi medio bassi sopra quella cifra avranno con la nostra riforma dai 100 ai 400 euro mensili di maggiore reddito disponibile. Inoltre, diciamo no in maniera assoluta a ogni patrimoniale o tassa di successione e chiediamo un anno bianco fiscale, con il blocco delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2021 e misure per chiudere il contenzioso pregresso senza soffocare cittadini e imprese in difficoltà. Forza Italia si conferma il partito che punta ad alleggerire il prelievo fiscale e a far crescere le imprese, favorendo i redditi delle famiglie: è nel nostro Dna, continuiamo su questa strada”.